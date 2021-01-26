Щодо Порошенка закрили одну зі справ

Петро Порошенко, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n149564-schodo-poroshenka-zakryly-odnu-zi-sprav.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) наприкінці грудні 2020 року закрило одне з кримінальних проваджень, раніше розпочатих проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Закрите провадження стосувалося можливих зловживань Порошенком службовим становищем, повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на матеріали Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Зазначається, що відповідне провадження було розпочате у травні 2020 року за поданою до Офісу генпрокурора заявою одного з народних депутатів щодо вчинення злочинів, передбачених статтями про держзраду та про зловживання владою або службовим становищем.

Тоді Офіс генпрокурора розпочав два кримінальні провадження. Провадження щодо можливої держзради тоді передали до Державного бюро розслідувань (ДБР), а провадження щодо можливого зловживання службовим становищем — до НАБУ.

30 грудня 2020 року НАБУ закрило це провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України (відсутність у діянні складу кримінального правопорушення).

Це рішення було оскаржене в ВАКС, проте 21 січня 2021 року суд визнав відповідну постанову НАБУ законною.

Нагадаємо, на початку листопада 2020 року стало відомо, що слідчі ДБР звернулися до компетентних органів низки «офшорних» країн щодо сприяння у розслідуванні відкритих проти Порошенка проваджень.