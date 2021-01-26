Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки негоди в Києві, фото: «Київзеленбуд»
Сильний вітер повалив понад 20 дерев у Києві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n149563-sylnyy-viter-povalyv-ponad-20-derev-u-kyievi-foto.htmlРакурс
У Києві сильний вітер з поривами до 15−20 м/с повалив низку дерев.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє комунальне об'єднання «Київзеленбуд».
Зазначається, що стихія повалила щонайменше 24 дерева, розташованих на балансових територіях районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень. На ще понад 30 деревах вітер зламав гілля.
Найбільше постраждали дерева на зелених зонах таких районів столиці:
- Голосіївському;
- Шевченківському;
- Святошинському;
- Оболонському.
Нагадаємо, в липні 2020 року столицею України пронеслася потужна злива з градом. Стихія тоді поламала дерева та затопила вулиці.
.