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Ракурс
Наслідки негоди в Києві, фото: «Київзеленбуд»

Сильний вітер повалив понад 20 дерев у Києві (ФОТО)

26 січ 2021, 20:23
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У Києві сильний вітер з поривами до 15−20 м/с повалив низку дерев.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє комунальне об'єднання «Київзеленбуд».

Зазначається, що стихія повалила щонайменше 24 дерева, розташованих на балансових територіях районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень. На ще понад 30 деревах вітер зламав гілля.

Найбільше постраждали дерева на зелених зонах таких районів столиці:

  • Голосіївському;
  • Шевченківському;
  • Святошинському;
  • Оболонському.

Наслідки негоди в Києві, фото: «Київзеленбуд»

Наслідки негоди в Києві, фото: «Київзеленбуд»

Наслідки негоди в Києві, фото: «Київзеленбуд»

Наслідки негоди в Києві, фото: «Київзеленбуд»

Наслідки негоди в Києві, фото: «Київзеленбуд»

Наслідки негоди в Києві, фото: «Київзеленбуд»

Наслідки негоди в Києві, фото: «Київзеленбуд»

Наслідки негоди в Києві, фото: «Київзеленбуд»


Наслідки негоди в Києві, фото: «Київзеленбуд»

Нагадаємо, в липні 2020 року столицею України пронеслася потужна злива з градом. Стихія тоді поламала дерева та затопила вулиці.

Джерело: Ракурс


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