Наслідки негоди в Києві, фото: «Київзеленбуд»

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Ракурс

У Києві сильний вітер з поривами до 15−20 м/с повалив низку дерев.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє комунальне об'єднання «Київзеленбуд».

Зазначається, що стихія повалила щонайменше 24 дерева, розташованих на балансових територіях районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень. На ще понад 30 деревах вітер зламав гілля.

Найбільше постраждали дерева на зелених зонах таких районів столиці:

Голосіївському;

Шевченківському;

Святошинському;

Оболонському.

Нагадаємо, в липні 2020 року столицею України пронеслася потужна злива з градом. Стихія тоді поламала дерева та затопила вулиці.