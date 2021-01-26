Последствия непогоды в Киеве, фото: «Київзеленбуд»

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Ракурс

В Киеве сильный ветер с порывами до 15−20 м/с повалил ряд деревьев.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает коммунальное объединение «Київзеленбуд».

Отмечается, что стихия повалила не менее 24 дерева, расположенных на балансовых территориях районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений. На еще более 30 деревьях ветер сломал ветки.

Больше всего пострадали деревья на зеленых зонах таких районов столицы:

Голосеевском;

Шевченковском;

Святошинском;

Оболонском.

Напомним, в июле 2020 года по столице Украины пронесся сильный ливень с градом. Стихия тогда поломала деревья и затопил улицы.