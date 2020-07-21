Сломанные деревья и затопленные улицы после грозы в Киеве показали на видео

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Стихия повалила деревья и затопила дороги в столице, передает «Киев Оперативный».
На проспекте Победы из-за ливня произошло подмывание асфальта, образовался провал на проезжей части. Из-за этого дороги столицы превратились в реки, в которых утопают
машины.
Погода в Киеве. Фото: Киев Оперативный
Сломанные деревья и затопленные улицы после грозы в Киеве показали на видеоhttps://racurs.ua/n141419-slomannye-derevya-i-zatoplennye-ulicy-posle-grozy-v-kieve-pokazali-na-video.htmlРакурс
Непогода в столице застала горожан врасплох — мощные ливни с грозами и градом пронеслись по всему городу во вторник, 21 июля. Разгул непогоды засняли на видео очевидцы.
Стихия повалила деревья и затопила дороги в столице, передает «Киев Оперативный».
На проспекте Победы из-за ливня произошло подмывание асфальта, образовался провал на проезжей части. Из-за этого дороги столицы превратились в реки, в которых утопают
машины.
В свою очередь мощные шквалы с дождем и градом повалили несколько огромных деревьев. На улице Полевой ветром вырвало два тополя с корнем. В результате этого пострадали несколько автомобилей. Движение на некоторых участках дороги ограничили.
Отметим, что метеорологи связывают мощные летние ливни с глобальными погодными изменениями в мире. По мнению ученых, причиной тропических осадков в Украине является глобальное потепление.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали по-летнему теплую погоду на юге, а в западных областях ожидались грозы и дожди.
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