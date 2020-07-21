Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Киеве. Фото: Киев Оперативный

Сломанные деревья и затопленные улицы после грозы в Киеве показали на видео

21 июл 2020, 16:16
999

Непогода в столице застала горожан врасплох — мощные ливни с грозами и градом пронеслись по всему городу во вторник, 21 июля. Разгул непогоды засняли на видео очевидцы.

Стихия повалила деревья и затопила дороги в столице, передает «Киев Оперативный».

Дерево заблокировало дорогу и упало на машину. Фото: Киев оперативный

На проспекте Победы из-за ливня произошло подмывание асфальта, образовался провал на проезжей части. Из-за этого дороги столицы превратились в реки, в которых утопают машины.



В свою очередь мощные шквалы с дождем и градом повалили несколько огромных деревьев. На улице Полевой ветром вырвало два тополя с корнем. В результате этого пострадали несколько автомобилей. Движение на некоторых участках дороги ограничили.


Отметим, что метеорологи связывают мощные летние ливни с глобальными погодными изменениями в мире. По мнению ученых, причиной тропических осадков в Украине является глобальное потепление.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали по-летнему теплую погоду на юге, а в западных областях ожидались грозы и дожди.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров