Сломанные деревья и затопленные улицы после грозы в Киеве показали на видео

Погода в Киеве. Фото: Киев Оперативный

https://racurs.ua/n141419-slomannye-derevya-i-zatoplennye-ulicy-posle-grozy-v-kieve-pokazali-na-video.html

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Непогода в столице застала горожан врасплох — мощные ливни с грозами и градом пронеслись по всему городу во вторник, 21 июля. Разгул непогоды засняли на видео очевидцы.

Стихия повалила деревья и затопила дороги в столице, передает «Киев Оперативный».





На проспекте Победы из-за ливня произошло подмывание асфальта, образовался провал на проезжей части. Из-за этого дороги столицы превратились в реки, в которых утопают машины.







В свою очередь мощные шквалы с дождем и градом повалили несколько огромных деревьев. На улице Полевой ветром вырвало два тополя с корнем. В результате этого пострадали несколько автомобилей. Движение на некоторых участках дороги ограничили.

Отметим, что метеорологи связывают мощные летние ливни с глобальными погодными изменениями в мире. По мнению ученых, причиной тропических осадков в Украине является глобальное потепление.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали по-летнему теплую погоду на юге, а в западных областях ожидались грозы и дожди.