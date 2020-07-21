Зламані дерева і затоплені вулиці після грози в Києві показали на відео

Погода у Києві. Фото: Київ Оперативний

https://racurs.ua/ua/n141419-zlamani-dereva-i-zatopleni-vulyci-pislya-grozy-v-kyievi-pokazaly-na-video.html

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Негода в столиці застала городян зненацька — потужні зливи з грозами та градом пронеслися по усьому місту у вівторок, 21 липня. Розгул негоди зафільмували очевидці.

Стихія повалила дерева та призвела до затоплення доріг у столиці, передає «Київ Оперативний».







На проспекті Перемоги через зливу сталося підмивання асфальту, утворився провал на проїжджій частині. Через це дороги столиці перетворилися на річки, у яких потопають машини.





Потужні шквали з дощем і градом повалили кілька величезних дерев. На вулиці Польовій вітром вирвало дві тополі з коренем. В результаті цього постраждали кілька автомобілів. Рух на деяких ділянках дороги обмежили.

Зазначимо, що метеорологи пов’язують потужні літні зливи з глобальними погодними змінами у світі. На думку вчених, причиною тропічних опадів в Україні є глобальне потепління.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували по-літньому теплу погоду на півдні, а в західних областях очікувалися грози та дощі.