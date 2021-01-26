Во время событий Революции достоинства, фото: «Галицкий Корреспондент»

https://racurs.ua/n149562-portnov-hochet-pomenyat-mestami-palachey-i-jertv-vyatrovich-o-peresmotre-uchebnikov-po-istorii.html

Ракурс

Министерство образования Окружной админсуд Киева (ОАСК) обязал пересмотреть учебник по истории относительно освещения событий Революции достоинства.

Соответствующее решение ОАСК принял 21 января по иску бывшего заместителя руководителя администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом Портнов несколько дней назад сообщил в своем Telegram-канале.

Текст соответствующего решения ОАСК опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Владимир Вятрович, бывший глава Украинского института национальной памяти, а ныне депутат от «Европейской солидарности», считает, что Портнов таким образом пытается «поменять местами палачей и жертв».

Перевернуть историю Майдана, поменяв местами палачей и жертв, героев и предателей — это вернуть бандитскую Украины Януковича. Это то, что пытается делать Портнов, — заверил Вятрович. — При согласии нынешней власти.

В то же время глава «Ассоциации адвокатов Украины» Зоя Ярош считает, что это решение ОАСК не устанавливает обязанности для Минобразования по исправлению учебников или отмене нормативных документов, а лишь обязанность по проверке приведенных в обращении Портнова обстоятельств.

То есть, при таком повторном рассмотрении, МОН может прийти к выводу, что тексты учебников соответствуют формированию государственной политики в сфере общего и среднего образования, — подчеркнула Ярош на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Она отметила, что в случае, если это решение ОАСК не будет обжаловано, после вступления в законную силу, Директорат школьного образования МОН должен осуществить проверку и пересмотр учебников и представить заявителю детальный ответ.

Надеюсь, этот ответ будет именно о том, что учебники по истории 5−11 класс издательства 2018−19 годов освещают верно новейшую историю Украины, — добавила Ярош.

Напомним, по иску Портнова ОАСК недавно запретил чествование Уласа Самчука.