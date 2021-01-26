Кто реже умирает от коронавируса, установили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n149561-kto-reje-umiraet-ot-koronavirusa-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Риск смерти от коронавируса может уменьшить повышенный уровень омега-3 жирных кислот.

К такому выводу пришли американские ученые на основе анализа сохранившихся образцов крови 100 пациентов, госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19, сообщает издание EurekAlert.

14 из этих пациентов умерли.

Кровь всех 100 пациентов была проанализирована на индекс Омега-3. Пациентов разделили на четыре равные группы по числу лиц, в соответствии с показателями этого индекса.

В группе с наибольшим индексом омега-3 (более 5,7%), был один смертельный случай на 25 пациентов. В других группах, где индекс омега-3 составлял менее 5,7%, были в целом 13 смертельных случаев на 75 пациентов.

Скорректировав результаты по возрасту и полу, ученые установили, что относительный риск смерти был примерно в четыре раза больше у лиц с более низким индексом омега-3 (менее 5,7%) по сравнению с лицами с более высоким индексом.

Ученые отмечают, что выборка этого исследования не является статистически значимой, однако коррелирует с более ранними медицинскими статьями, авторы которых прогнозировали, что омега-3 жирные кислоты должны оказывать благоприятное влияние на пациентов с COVID-19.

Однако до сих пор не было опубликованных рецензируемых исследований, которые бы подтверждали эту гипотезу.

Чрезмерная воспалительная реакция, которую называют «цитокиновой бурей», является основным медиатором тяжелого течения COVID-19. Омега-3 жирные кислоты обладают мощным противовоспалительным действием, и это пилотное исследование дает основания полагать, что эти жирные кислоты могут смягчить цитокиновый шторм при COVID-19, — подчеркивают исследователи.

Напомним, эксперты недавно оценили, какие потери мировому рынку труда нанесла эпидемия COVID-19.