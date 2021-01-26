ПАСЕ впервые за 72 года возглавила женщина

Сессионный зал ПАСЕ, фото: Adrian Grycuk

https://racurs.ua/n149560-pase-vpervye-za-72-goda-vozglavila-jenschina.html

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Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) по итогам проведенных выборов генсека возглавила Деспина Чатсивалиу-Цовилис.

Об этом сегодня, 26 января, сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Поздравляем Деспину Чатсивалиу-Цовилис, только что избранную генеральным секретарем Парламентской ассамблеи! Она первая женщина, занявшая этот пост за 72-летнюю историю ПАСЕ, — говорится в сообщении на странице ПАСЕ в социальной сети Твиттер.

Чатсивалиу-Цовилис ранее возглавляла секретариат Комитета ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.

Также был избран новый заместитель генсека ПАСЕ. Им стал норвежец Бьорн Берге.

Напомним, 25 января, во время открытия зимней сессии ПАСЕ, по инициативе украинской делегации были официально обжалованы полномочия делегации России.