ПАРЄ вперше за 72 роки очолила жінка

Сесійна зала ПАРЄ, фото: Adrian Grycuk

https://racurs.ua/ua/n149560-parie-vpershe-za-72-roky-ocholyla-jinka.html

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Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) за підсумками проведених виборів генсека очолила Деспіна Чатсіваліу-Цовіліс.

Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба ПАРЄ.

Вітаємо Деспіну Чатсіваліу-Цовіліс, щойно обрану генеральним секретарем Парламентської асамблеї! Вона перша жінка, що зайняла цей пост за 72-річну історію ПАРЄ, — зазначається в повідомленні на сторінці ПАРЄ в соціальній мережі Твіттер.

Чатсіваліу-Цовіліс раніше очолювала секретаріат Комітету ПАРЄ з політичних питань і демократії.

Також було обрано нового заступника генсека ПАРЄ. Ним став норвежець Бйорн Берге.

Нагадаємо, 25 січня, під час відкриття зимової сесії ПАРЄ, за ініціативи української делегації було офіційно оскаржено повноваження делегації Росії.