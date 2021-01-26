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Ракурс
Руслан Рябошапка, фото: Офіс президента

Венедіктова покриває Татарова — екс-генпрокурор (ВІДЕО)

26 січ 2021, 17:59
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Генпрокурор Ірина Венедіктова «покриває" заступника голови Офісу президента Олега Татарова, котрого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підозрює в причетності до хабарництва.

Попередник Венедіктової на посаді генпрокурора Руслан Рябошапка заявив про це під час розмови з народним депутатом з «Європейської солідарності» Олексієм Гончаренком, котра відбулася у Страсбурзі.

За словами Рябошапки, розслідування щодо Татарова «вже так виглядає, що не дуже йде».

Те, що робить Офіс генерального прокурора, явно не відповідає Кримінальному процесуальному кодексу, — наголосив Рябошапка. — У КПК і в законі про НАБУ чітко написано, що певні категорії справ не можуть бути витребувані із підслідності НАБУ і передані в будь-який інший орган.

Рабошапка запевнив, що таких випадків не було б, якби він залишився генпрокурором.


Нагадаємо, у грудні 2020 року НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання Венедіктової у справу про ймовірну причетність Татарова до хабарництва.

Джерело: Ракурс


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