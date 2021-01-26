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Ракурс
Руслан Рябошапка, фото: Офис президента

Венедиктова покрывает Татарова — экс-генпрокурор (ВИДЕО)

26 янв 2021, 17:59
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Генпрокурор Ирина Венедиктова «покрывает» заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает в причастности к взяточничеству.

Предшественник Венедиктовой на должности генпрокурора Руслан Рябошапка заявил об этом во время разговора с народным депутатом из «Европейской солидарности» Алексеем Гончаренко, которая состоялась в Страсбурге.

По словам Рябошапки, расследование Татарова «уже так выглядит, что не очень идет».

То, что делает Офис генерального прокурора, явно не соответствует Уголовному процессуальному кодексу, — подчеркнул Рябошапка. — В КПК и в законе о НАБУ четко написано, что определенные категории дел не могут быть истребованы из подследственности НАБУ и переданы в любой другой орган.

Рабошапка заверил, что таких случаев не было бы, если бы он остался генпрокурором.


Напомним, в декабре 2020 года НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело о вероятной причастности Татарова к взяточничеству.

Источник: Ракурс


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