Руслан Рябошапка, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n149559-venediktova-pokryvaet-tatarova-eks-genprokuror-video.html

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Генпрокурор Ирина Венедиктова «покрывает» заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает в причастности к взяточничеству.

Предшественник Венедиктовой на должности генпрокурора Руслан Рябошапка заявил об этом во время разговора с народным депутатом из «Европейской солидарности» Алексеем Гончаренко, которая состоялась в Страсбурге.

По словам Рябошапки, расследование Татарова «уже так выглядит, что не очень идет».

То, что делает Офис генерального прокурора, явно не соответствует Уголовному процессуальному кодексу, — подчеркнул Рябошапка. — В КПК и в законе о НАБУ четко написано, что определенные категории дел не могут быть истребованы из подследственности НАБУ и переданы в любой другой орган.

Рабошапка заверил, что таких случаев не было бы, если бы он остался генпрокурором.

Напомним, в декабре 2020 года НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело о вероятной причастности Татарова к взяточничеству.