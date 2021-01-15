Антикорупційний суд повернув НАБУ справу Татарова

Антикорупційний суд повернув справу Татарова в НАБУ

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Кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу президента Олега Татарова є виключною підслідністю Антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Воно має бути повернуте до НАБУ для подальшого розслідування детективами. Так вирішив Вищий антикорупційний суд 13 січня.

Генпрокурора зобов’язано розглянути клопотання щодо необхідності передачі справи від СБУ назад до НАБУ, повідомила прес-служба НАБУ.

У своєму рішенні суддя ВАКС зазначає, що одним із фактів, що досліджується у межах цього провадження, є хабарництво народного депутата (йдеться про колишнього обранця, забудовника Максима Микитася), а таке правопорушення, відповідно до ст. 216 КПК України, може бути розслідуване виключно детективами НАБУ.

Закон прямо забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні Національному бюро, до інших органів досудового розслідування, — нагадали в НАБУ.

Директор Антикорупційного бюро Артем ситник і в.о. керівника САП Максим Грищук звернулися до Офісу генпрокурора з постановою про витребування кримінального провадження. В НАБУ заявили, що Ірина Венедіктова рішення не виконує.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2020 року заступник генпрокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу президента від Національного бюро до Служби безпеки України. Рішення ухвалили таємно і вночі, без консультацій із НАБУ та САП.

Напередодні повідомлення Татарову про підозру, Венедіктова змінила групу прокурорів, що відтермінувало повідомлення про підозру посадовцю на 17 днів.

18 грудня САП і НАБУ повідомили про підозру Татарову за статтею про хабарництво. Сам Татаров заявив, що «доведе свою невинуватість і гідно відповість».

Слідство вважає, що Татаров, у минулому юрист державної компанії «Укрбуд», може бути причетним до надання неправомірної вигоди за видання недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.