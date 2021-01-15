Фури тричі за ніч блокували міжнародну трасу на Житомирщині. Фото: Суспільне

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Внаслідок ДТП на Житомирщині фури тричі за ніч блокували міжнародну трасу. 14 січня о 23.39 на трасі «Київ-Чоп» вантажівка в’їхала у колесовідбійник.

ДТП трапилася за участі вантажівки марки DAF та автівки Skoda Octavia. Водій вантажівки не врахував погодні умови, скоїв наїзд на колесовідбійник, в результаті вантажівка повністю перекрила одну смугу руху, — прокоментував ситуацію для «Суспільного» пресофіцер патрульної поліції Житомирщини Ігор Іванюк.

Того ж вечора трапилася ще одна ДТП за участі вантажівки DAF о 19.15. Водій, не впоравшись із керуванням, наїхав на колесовідбійник. Автомобіль отримав механічні ушкодження.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники двічі надавали допомогу водіям вантажівок.

Поблизу села Чижівка Новоград-Волинського району вантажівка DAF перекрила рух транспортним засобам. Бійці ДСНС відбуксирували вантажівку на проїжджу частину дороги, після чого водій зміг продовжити рух самостійно.

Подібний випадок стався поблизу села Волосівка Чуднівського району. Вантажний автомобіль IVECO на підйомі забуксував та перекрив рух автомобільному транспорту по одній смузі проїжджої частини.

Рятувальники лопатами підкинули землю під колеса вантажівки, яка буксувала, після чого водій самостійно продовжив рух.

Нагадаємо, Україну занесло снігом — влада реагує на затори і ДТП, скасовує заходи, очікуючи сильних морозів.