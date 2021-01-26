Причину прихованої овуляції у жінок назвали вчені. Фото: marieclaire.ru

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Ракурс

Причиною прихованої овуляції у жінок є суперництво між ними, запевняють американські вчені.

Будучи непомітним для оточуючих, цей процес дозволяє уникати агресії з боку інших представниць своєї статі, пише Nature Human.

Але не всі погоджуються з такою думкою: деякі фахівці вважають, що овуляція була прихована ще у прямих предків людини й не стала продуктом еволюції.

На думку авторів нової роботи, наші предки-жінки все ж могли як мінімум кількома способами сигналізувати про овуляцію, проте з часом вона стала прихованою.

Однак це не означає, що сигнали жіночої овуляції сьогодні повністю непомітні: її ознаки все ж можна виявити за запахом або голосом.

Вчені розробили модель для перевірки своєї гіпотези про жіноче суперництво — чоловіки-агенти та жінки-агенти слідували правилам, які регулюють їх вчинки, репродуктивну поведінку та привабливість.

При цьому агентів-чоловіків розрізняли за ступенем «розпусти». Були ті, які вступали у вільні стосунки, не мали партнерства з жінками та не виховували з ними дітей.

Натомість розбірливі чоловіки трималися поруч з жінками, ділилися з ними ресурсами, а також допомагали у вихованні нащадків.

Жінки-агенти або фізично сигналізували про настання овуляції або це явище відбувалося непомітно. Також вони в разі чого могли атакувати одна одну.

Моделювання підтвердило припущення вчених: виявилося, що жінки, які приховують овуляцію, живуть краще.

Вони народжували більше дітей, не стикалися з агресією з боку собі подібних і могли налагодити хороші партнерські стосунки з чоловіками.