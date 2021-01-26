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У світі триває епідемія коронавірусу, фото: «Росбалт»

Коронакриза позбавила роботи 250 млн осіб — по кому найбільше вдарив COVID-19

26 січ 2021, 17:23
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Епідемія коронавірусу призвела до втрати понад чверті мільярда робочих місць у світі у 2020 році.

Цей показник є в чотири рази більшим, ніж під час фінансової кризи 2008−2009 років. Про це свідчать результати нещодавнього дослідження, опублікованого Міжнародною організацією праці (МОП).

Згідно з результатами дослідження, протягом 2020 року в світі загалом було скорочено 8,8% робочого часу, що еквівалентно 255 млн повних робочих місць.

Такі показники дослідники пояснюють або скороченням робочого часу тих, хто працює за наймом, або безпрецедентним скороченням робочих місць, котре у світі охопило 114 млн людей.

Зазначається, що 71% втрат зайнятості (або 81 млн людей) був спричинений не безробіттям, а бездіяльністю — людям довелося залишити ринок праці через відсутність можливості працювати, що, зокрема, могло бути спричинене жорсткими карантинним заходами.

Зосередження уваги на безробітті значно применшує вплив COVID-19 на ринок праці, наголошують у МОП.

У МОП зазначають, що від проблем ринку праці, спричинених пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, жінки постраждали більше, ніж чоловіки. В усьому світі втрати зайнятості для жінок становлять 5% проти 3,9% для чоловіків.

Зокрема, жінки набагато частіше, ніж чоловіки, випадають з ринку праці та стають неактивними, — наголошують у МОП.

Також найбільше постраждала молодь: серед осіб віком 15−24 роки втрата зайнятості сягнула 8,7%, в той час як серед дорослих — 3,7%.

Варто додати, що Генсек ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 25 січня заявив, що зараз у світі триває найгірша економічна криза за останні 100 років. Текст промови Гутерреша опублікований на сайті ООН.

Понад 2 млн людей померли, і ми знаходимося в найгіршій економічній кризі за приблизно 100 років, — наголосив очільник ООН.


Гутерреш також додав, що пандемія коронавірусу підкреслила нерівність між людьми та державами, яка існує у світі.

Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно розповіли, чи зупинить коронавірус глобальна вакцинація.


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