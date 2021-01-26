В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Росбалт»

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Эпидемия коронавируса привела к потере более четверти миллиарда рабочих мест в мире в 2020 году.

Этот показатель в четыре раза больше, чем во время финансового кризиса 2008−2009 годов. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования, опубликованного Международной организацией труда (МОТ).

Согласно результатам исследования, в течение 2020 году в мире в целом было сокращено 8,8% рабочего времени, что эквивалентно 255 млн полных рабочих мест.

Такие показатели исследователи объясняют или сокращением рабочего времени тех, кто работает по найму, или беспрецедентным сокращением рабочих мест, которое в мире охватило 114 млн человек.

Отмечается, что 71% потерь занятости (или 81 млн человек) был вызван не безработицей, а бездействием — людям пришлось оставить рынок труда из-за отсутствия возможности работать, что, в частности, могло быть вызвано жесткими карантинными мерами.

Сосредоточение внимания на безработице значительно умаляет влияние COVID-19 на рынок труда, — подчеркивают в МОТ.

В МОТ отмечают, что от проблем рынка труда, вызванных пандемией коронавирусной болезни COVID-19, женщины пострадали больше, чем мужчины. Во всем мире потери занятости для женщин составляют 5% против 3,9% для мужчин.

В частности, женщины гораздо чаще, чем мужчины, выпадают из рынка труда и становятся неактивными, — подчеркивают в МОТ.

Также больше всего пострадала молодежь: среди лиц в возрасте 15−24 года потеря занятости достигла 8,7%, в то время как среди взрослых — 3,7%.

Стоит добавить, что Генсек ООН Антониу Гутерреш во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 25 января заявил, что сейчас в мире происходит самый худший экономический кризис за последние 100 лет. Текст речи Гутерреша опубликован на сайте ООН.

Более 2 млн человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе за примерно 100 лет, — подчеркнул глава ООН.



Гутерреш также добавил, что пандемия коронавируса подчеркнула неравенство между людьми и государствами, которое существует в мире.

Напомним, в ВОЗ недавно рассказали, остановит ли коронавирус глобальная вакцинация.