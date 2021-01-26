Коронавирусом переболели 30% украинцев — СМИhttps://racurs.ua/n149532-koronavirusom-pereboleli-30-ukraincev-smi.htmlРакурс
Статистика коронавируса в Украине не соответствует действительности, уверен семейный врач из Львова Тарас Жиравецкий.
Следует умножать эту цифру на пять, тогда получим реальное количество больных, как и в тех странах, где делается много тестов, — убеждает врач, пишет «BBC Украина».
По его словам, очень часто тест делает один член семьи, а болеют все. Также бывают случаи, когда семья болеет в легкой форме без единого теста.
Несмотря на новогодние праздники, с 25 декабря не произошло резкого увеличения госпитализаций.
Если в декабре доходило до 3 тыс. госпитализаций в день, то сейчас госпитализируют около 2 тыс. больных.
Мои коллеги из стационаров говорят, что постепенно количество свободных мест увеличивается, — добавляет врач.
По словам Жиравецкого, распространение вируса замедляется — по его наблюдениям переболело около 30% населения.
Массового тестирования на антитела в Украине не проводят, поэтому эту цифру формально подтвердить сложно.
Ранее ученые предполагали, что для коллективного иммунитета должны переболеть и одновременно иметь антитела 60−70% людей в популяции.
В то же время врач убежден, что о конце пандемии говорить еще рано, так как количество госпитализаций не уменьшилась до 100−200 случаев.
Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине до сих пор не началась, но почти половина украинцев уже боятся прививаться от инфекции.