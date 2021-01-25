Билл Гейтс. Фото: РБК

https://racurs.ua/n149512-ispugalis-chipov-pochti-polovina-ukraincev-ne-gotovy-privivatsya-ot-koronavirusa-infografika.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине до сих пор не началась, но почти половина украинцев уже боятся прививаться от инфекции. Однако большинство опрошенных (63%) все же считает, что вакцинация от коронавируса нужна.

Делать прививки от коронавируса готовы 40% украинцев. При этом, тех, кто не готов, больше — их 47%, еще 13% украинцев не определились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Харьковским институтом социальных исследований.

Такой уровень страха украинцев перед вакцинацией связан как с возможной дороговизной (51% не готовы за нее платить), так и с ее действием (50% опасаются побочных эффектов, 43% — опасности из-за скорости разработки, 22% — несоблюдения условий перевозки), отмечают социологи.



Еще 10% украинцев боятся прививки из-за конспирологических теорий — считают, что под вакцинированием может быть скрыта «чипизация» населения, которую якобы возглавляет Билл Гейтс, основатель компании Microsoft. Среди наиболее распространенных теорий называют три — о том, что эпидемия является «результатом неудачных биологических экспериментов», что эпидемия — это «диверсия США или Китая», что эпидемия «выдумана для перераспределения капитала в мире».

Больше всего украинцев доверяют вакцинам, изготовленным в США, Бельгии и Великобритании. В то же время 18% опрошенных вообще не доверяют никаким производителям вакцин, а более 7% — не знают о вакцинах. России доверяют только 12% опрошенных, а Китаю — 6%.



Исследование проводилось по заказу Лаборатории журналистики общественного интереса при поддержке международного фонда «Возрождение». Опросы проводили специалисты Харьковского института социсследований методом CAPI. Было опрошено 1 тыс. 500 респондентов с помощью случайной выборки во всех регионах Украины, кроме оккупированных.