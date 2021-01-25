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Пьяный украинец в Польше на авто снес девять могил на кладбище. Фото: Facebook
Пьяный украинец в Польше на авто снес девять могил на кладбище (ФОТО)https://racurs.ua/n149511-pyanyy-ukrainec-v-polshe-na-avto-snes-devyat-mogil-na-kladbische-foto.htmlРакурс
В Польше пьяный гражданин Украины влетел в ограждение кладбища и снес девять надгробий.
В городе Вронки 21-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, сообщает полиция Шамотульского повета.
Тест на алкоголь показал, что находившийся за рулем украинец пребывал в нетрезвом состоянии. В его организме обнаружили 1,2 промилле алкоголя.
Парня задержали, а машину конфисковали. Местная полиция занимается расследованием дела.
Напомним, Польша разрешила гражданам Украины не отбывать обязательный десятидневный карантин.
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