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Ракурс
Пьяный украинец в Польше на авто снес девять могил на кладбище. Фото: Facebook

Пьяный украинец в Польше на авто снес девять могил на кладбище (ФОТО)

25 янв 2021, 17:36
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В Польше пьяный гражданин Украины влетел в ограждение кладбища и снес девять надгробий.

В городе Вронки 21-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, сообщает полиция Шамотульского повета.

Пьяный украинец в Польше на авто снес девять могил на кладбище. Фото: Facebook

Пьяный украинец в Польше на авто снес девять могил на кладбище. Фото: Facebook

Тест на алкоголь показал, что находившийся за рулем украинец пребывал в нетрезвом состоянии. В его организме обнаружили 1,2 промилле алкоголя.


Парня задержали, а машину конфисковали. Местная полиция занимается расследованием дела.

Напомним, Польша разрешила гражданам Украины не отбывать обязательный десятидневный карантин.

Источник: Ракурс


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