Пьяный украинец в Польше на авто снес девять могил на кладбище. Фото: Facebook

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Ракурс

В Польше пьяный гражданин Украины влетел в ограждение кладбища и снес девять надгробий.

В городе Вронки 21-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, сообщает полиция Шамотульского повета.

Тест на алкоголь показал, что находившийся за рулем украинец пребывал в нетрезвом состоянии. В его организме обнаружили 1,2 промилле алкоголя.

Парня задержали, а машину конфисковали. Местная полиция занимается расследованием дела.

Напомним, Польша разрешила гражданам Украины не отбывать обязательный десятидневный карантин.