Самый популярный наркотик 2020 года назвали исследователи. Фото: МВ

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Ракурс

Алкоголь оказался самым популярным наркотиком 2020 года, а англичане и шотландцы в прошлом году чаще всего за другие народы напивались до состояния потери контроля.

Именно обитатели Туманного Альбиона доводили себя до высшей степени алкогольного опьянения в течение года, когда свирепствовала пандемия коронавируса. Представители этих народов напивались так, что это отмечалось на их речи и поведении. В течение прошлого года англичане и шотландцы в среднем напивались более 33 раз. Австрийцы и финны напивались чуть реже — 30−31 раз. Об этом говорится в исследовании Global Drug Survey.

Наибольшую любовь к алкоголю в прошлом году проявили жители Колумбии, Аргентины, Португалии и Мексики. Они напивались за год всего 6−9 раз. Представители России, Швеции и Новой Зеландии занимают среднее звено — напивались 18−19 раз.

А самыми трезвыми народами в 2020 году года были португальцы — 54% из них вообще не напивались. Среди мексиканцев, колумбийцев и аргентинцев не напивались 37−48%. Наименее трезвыми в прошлом году были австралийцы, англичане и датчане — среди них не напивались лишь 5−7%.

В исследовании отмечается, что 64% опьянения произошли из-за быстрых темпов потребления алкоголя, а в 39% случаях люди смешивали разные напитки, еще 36% просто попали в компанию к крепким пьяницам. 19% напивались из-за плохого настроения, а 22% теряли контроль из-за параллельного употребления других веществ.

Чаще всего любители выпить в прошлом году жалели из-за похмелья — 75% опрошенных. Еще 42% пьяниц жалеют, потому что спьяну наговорили много лишнего, а 13% навеселе травмировались. А 4% из-за алкоголя начинали драки и имели проблемы с полицией, 3% травмировали окружающих.

Второе место в рейтинге наиболее употребляемых веществ занимает каннабис (64%), третье — MDMA (37%), четвертое — кокаин (31%). Наименее популярным оказался героин — его употребляли около 1% опрашиваемых.

Напомним, специалисты Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что есть три периода жизни, когда употребление спиртного наносит человеку большой вред независимо от дозы.