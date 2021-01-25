Найпопулярніший наркотик 2020 року назвали дослідники. Фото: МВ

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Ракурс

Алкоголь виявився найпопулярнішим наркотиком 2020 року, а англійці та шотландці в минулому році найчастіше за інші народи напивалися до стану втрати контролю.

Саме мешканці Туманного Альбіону доводили себе до найвищого ступеню алкогольного сп’яніння протягом року, коли лютувала пандемія коронавірусу. Представники цих народів напивалися так, що це відзначалося на їхньому мовленні та поведінці. Протягом минулого року англійці та шотландці в середньому напивалися понад 33 рази. Австрійці та фіни напивалися трохи рідше — 30−31 раз. Про це йдеться у дослідженні Global Drug Survey.

Найбільшу любов до алкоголю минулоріч проявили мешканці Колумбії, Аргентини, Португалії та Мексики. Вони напивалися за рік всього 6−9 разів. Представники Росії, Швеції та Нової Зеландії займають середню ланку — напивалися 18−19 разів.

А найбільш тверезими народами у 2020 році року були португальці — 54% з них взагалі не напивалися. Серед мексиканців, колумбійців й аргентинців не напивалися 37−48%. Найменш тверезими минулоріч були австралійці, англійці та данці — серед них не напивалися лише 5−7%.

У дослідженні зазначається, що 64% сп’яніння сталися через швидкі темпи споживання алкоголю, а в 39% випадках люди змішували різні напої, ще 36% просто потрапили в компанію до міцних пияків. 19% напивалися через поганий настрій, а 22% втрачали контроль через паралельне вживання інших речовин.

Найчастіше любителі випити в минулому році шкодували через похмілля — 75% опитаних. Ще 42% пияків шкодують, бо сп’яну наговорили багато зайвого, а 13% напідпитку травмувалися. А 4% через алкоголь починали бійки та мали проблеми з поліцією, 3% травмували оточуючих.

Друге місце в рейтингу найбільш вживаних речовин посідає канабіс (64%), третє — MDMA (37%), четверте — кокаїн (31%). Найменш популярним виявився героїн — його вживали близько 1% опитуваних.

Нагадаємо, фахівці Університету Нового Південного Уельсу з’ясували, що є три періоди життя, коли вживання спиртного завдає людині найбільшої шкоди незалежно від дози.