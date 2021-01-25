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Ракурс
Під час акції протесту на Одещині, фото: «Думская»

Моряки перекрили трасу Одеса-Київ, протестуючи проти корупції (ФОТО, ВІДЕО)

25 січ 2021, 15:51
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На Одещині моряки в районі села Дачне сьогодні, 25 січня, близько полудня перекрили рух трасою Одеса-Київ.

Мітингувальники виступали проти корупції в сфері дипломування моряків, повідомляє видання «Думская».

Разом із моряками в мітингу брали участь також працівники портфлоту, які виступають проти масових звільнень.

Загалом близько 200 осіб ходили пішохідним переходом біля поста поліції «Дачне», скандуючи «Ні корупції!» і «Мафію геть!». Поліція для транспорту організувала об’їзд через ваговий комплекс.

Згодом мітингувальники розблокували дорогу і вирушили до Одеської облдержадміністрації, де акція продовжилася.

Вранці активісти також пікетували адмінбудівлю одеського Сервісного центру держпідприємства «Моррічсервіс».

Під час акції протесту на Одещині, фото: 048.ua

Під час акції протесту на Одещині, фото: 048.ua

Під час акції протесту на Одещині, фото: «Думская»

Під час акції протесту на Одещині, фото: «Думская»

Під час акції протесту на Одещині, фото: «Думская»


Нагадаємо, в Україні нещодавно відбулися кілька акцій протесту проти цін на комунальні послуги, учасники яких перекривали дороги.

Джерело: Ракурс


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