Під час акції протесту на Одещині, фото: «Думская»

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На Одещині моряки в районі села Дачне сьогодні, 25 січня, близько полудня перекрили рух трасою Одеса-Київ.

Мітингувальники виступали проти корупції в сфері дипломування моряків, повідомляє видання «Думская».

Разом із моряками в мітингу брали участь також працівники портфлоту, які виступають проти масових звільнень.

Загалом близько 200 осіб ходили пішохідним переходом біля поста поліції «Дачне», скандуючи «Ні корупції!» і «Мафію геть!». Поліція для транспорту організувала об’їзд через ваговий комплекс.

Згодом мітингувальники розблокували дорогу і вирушили до Одеської облдержадміністрації, де акція продовжилася.

Вранці активісти також пікетували адмінбудівлю одеського Сервісного центру держпідприємства «Моррічсервіс».

Нагадаємо, в Україні нещодавно відбулися кілька акцій протесту проти цін на комунальні послуги, учасники яких перекривали дороги.