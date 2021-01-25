Путін. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n149500-putin-vpershe-prokomentuvav-rozsliduvannya-pro-sviy-palac.html

Ракурс

Володимир Путін, президент Російської Федерації, вперше прокоментував фільм Олексія Навального, в якому опозиціонер стверджує, що Путіну належить величезний палац під Геленджиком.

Російський президент заявив, що жоден з об'єктів, які фігурують у розслідуванні Навального, не належить і не належав йому або його сім’ї. Про це він розповів під час відеоконференції зі студентами, передає Meduza.

На думку Путіна, вся інформація, наведена в розслідуванні Навального про його «палац» — компіляція і монтаж.

Ну ось розмістили мою фотографію плавання стилем батерфляй. Я так кривенько, але іноді люблю так поплавати. В якомусь басейні, де я ніколи не був. І не знаю, що це за басейн. Але я так плавав. Коли і де? У Єнісеї у 2016 році. Ну, в таких випадках це просто компіляція, це монтаж. Нудно, дівчатка. Ну хоч чогось там попридумували б ще, — сказав президент РФ.

Також він підтвердив, що знає деяких людей, які згадуються в розслідуванні. За його словами, деякі з них дійсно його приятелі, колишні колеги, далекі родичі та знайомі.

Президент Росії порівняв мітинги в підтримку Олексія Навального зі штурмом Капітолію в США, Жовтневою революцією і 1990-ми роками.

В історії нашої країни ми стикалися з ситуаціями, коли все виходило за рамки закону і призводило до такого розгойдування суспільства і держави, від якого страждали не тільки ті, хто розгойдували державу і суспільство, а й ті, хто до цього не мали ніякого стосунку. Так було після Першої світової війни, Жовтневої революції. Або в 1990-і роки, коли все було, здавалося б, так погано, що гірше не буде. Все можна робити. Але не виходячи за рамки закону. Ну ось дивіться, що в Штатах сталося. Натовп захопив парламент, — розповів Путін.



Водночас на російському телебаченні пропагандист Путіна Дмитро Кисельов присвятив понад 40 хвилин «палацу» з розслідування, і заявив, що президенту РФ немає коли курити кальян, а туалетними йоржиками він не захоплюється. Разом з тим автора розслідування про палац Кисельов назвав «порожнім місцем, політиком на рівні йоржика», який може «нести лише розвал і злидні». Він також додав, що опозиціонер «втягує в політику дітей, як політичний педофіл».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «палац Путіна», який став предметом для розслідування Олексія Навального, було вперше показано на YouTube. Розслідування опозиційного політика вже зібрало понад 55 млн переглядів.