Карантинні правила в'їзду для українців змінила Болгарія та Грузія. Фото: tvoemisto.tv

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Грузія скасовує заборону на міжнародні регулярні авіарейси з 1 лютого.

Тепер усі нові та діючі авіакомпанії можуть планувати регулярні польоти з та до Грузії з певною регулярністю, — повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він наголосив, що безпека пасажирів залишається головною умовою перевезень.

Допуск польотів здійснюватиметься з урахуванням всіх заходів безпеки і медичних протоколів.

Також грузинська влада обговорює варіанти спрощення режиму в’їзду до Грузії для візитерів із різних країн, у першу чергу країн ЄС, Перської затоки та Ізраїлю, щоб вже до літа 2021 року мати змогу приймати всіх туристів.

Натомість Болгарія вимагатиме у всіх мандрівників, які приїжджають в країну, пройти ПЛР-тест на коронавірус, повідомив міністр охорони здоров’я країни Костянтин Ангелов.

Таким чином у країні хочуть зупинити поширення більш заразного варіанту з Великої Британії.

В останні тижні в Болгарії значно знизилися нові випадки інфікування і з 4 лютого заплановане зняття деяких обмежень, зокрема знову мають запрацювати середні школи, торгові центри та тренажерні зали.

Нагадаємо, Кіпр відкриє кордони для туристів не пізніше 1 березня — Україна в списку країн, які підпадають під відкриття кордонів.

Натомість Польща дозволила громадянам України не відбувати обов’язковий десятиденний карантин.