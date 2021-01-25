Кіпр відкриє кордони для туристів не пізніше 1 березня. Фото:

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Кіпр став першою державою ЄС, що оголосила про дозвіл для в’їзду для українських туристів після свого повного закриття під час другої хвилі епідемії коронавірусу.

Республіка визначила перелік із 56 країн, які підпадають під відкриття кордонів. Це усі держави Євросоюзу та Європейської економічної зони, держави зі спільного «зеленого списку» ЄС та низьким рівнем захворюваності, а також Україна, Росія, Білорусь, Велика Британія, Ізраїль, Єгипет, Йорданія, Ліван, ОАЕ та Саудівська Аравія незалежно від їхнього поточного епідемічного стану. Про це 25 січня повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Міністерство туризму Кіпру.

Наразі іноземцям можна прибувати до Кіпру, але вони повинні піти на двотижневий карантин після приїзду, що унеможливлює туристичні поїздки. Але починаючи з 1 лютого Кіпр повинен зняти ці обмеження для громадян 56 країн. Влада гарантувала, що кордон для громадян України відкриють не пізніше 1 березня.

Зазначається, що колір категорії, до якої буде зарахована Україна, залежить від поточної епідемічної ситуації. Наразі ж Україна потрапила би у «червону» категорію, що зобов’язувало б туриста здати ПЛР-тест за не пізніше ніж 72 години до вильоту, а потім ще один тест, по прильоту. Обидва тести повинен був оплатити мандрівник, але вартість та порядок тестування на Кіпрі наразі не уточняється.

У разі поліпшення ситуації в Україні буде скасована вимога спершу другого, потім першого тесту і лишиться вибіркове тестування коштом кіпрського уряду. Повідомляється, якщо турист підхопить COVID-19 на Кіпрі, то уряд цієї країни оплатить лікування.

Нагадаємо, у 2020 році уряд Кіпру вирішив закрити програму «золоті паспорти» в обмін на інвестиції через постійну слабкість і зловживання нею.