«Півкраїни купує одяг на міжнародних сайтах» — знизити податок на посилки з-за кордону хоче Рада

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Змінити мінімальний поріг оподаткування при купівлі товарів в міжнародних онлайн-магазинах вирішили у Верховній Раді. За словами першого заступника голови президентської фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка, народні обранці незабаром розглянуть проект закону, який дозволить українцям купувати більше одягу та взуття за кордоном без сплати податків.

Це законопроект, який дозволить банально збільшити допорогову вартість міжнародних поштових відправлень, з яких півкраїни собі купує на міжнародних сайтах одяг, взуття і недорогу техніку. Тобто більше зможуть люди купити без податків, без ПДВ, мита, — заявив Корнієнко 25 січня під час засідання погоджувальної ради очільників фракцій Верховної Ради.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року в Україні змінилися правила оподаткування посилок з-за кордону. Отримувачі-фізособи почали сплачувати податок на додану вартість, якщо вартість товарів у посилці разом перевищувала 100 євро. Раніше цей поріг становив 150 євро. Додаткових платежів стало два: ПДВ 20% і мито 10%. Ці платежі отримувач зобов’язувався сплатити лише з суми, що виходить за межі 100 євро. Тобто за посилку, що містить товари на 140 євро (з урахуванням вартості доставки) потрібно було додати 8 євро ПДВ і 4 євро мита.