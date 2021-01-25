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Український захисник отримав поранення внаслідок обстрілів бойовиків. Фото: ua.news
На Донбасі український захисник отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиківhttps://racurs.ua/ua/n149490-na-donbasi-ukrayinskogo-zahysnyka-poranyly-pid-chas-vorojyh-obstriliv.htmlРакурс
Війна на Донбасі продовжується. 25 січня, близько 12.00 в районі міста Золоте на Луганщині один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.
Бійця поранили внаслідок обстрілу окупантів, повідомила українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.
Йому надали медичну допомогу, стан стабільний.
Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела «режим тиші» та направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, 21 січня близько 20.00 в районі села Гнутове на Донеччині загинув військовослужбовець ЗСУ. Старший матрос Олександр Отрєп'єв із Миколаєва отримав смертельне поранення від кулі снайпера.
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