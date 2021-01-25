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Ракурс
Український захисник отримав поранення внаслідок обстрілів бойовиків. Фото: ua.news

На Донбасі український захисник отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиків

25 січ 2021, 13:56
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Війна на Донбасі продовжується. 25 січня, близько 12.00 в районі міста Золоте на Луганщині один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.

Бійця поранили внаслідок обстрілу окупантів, повідомила українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

Йому надали медичну допомогу, стан стабільний.


Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела «режим тиші» та направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, 21 січня близько 20.00 в районі села Гнутове на Донеччині загинув військовослужбовець ЗСУ. Старший матрос Олександр Отрєп'єв із Миколаєва отримав смертельне поранення від кулі снайпера.

Джерело: Ракурс


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