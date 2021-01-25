Повноваження росіян у ПАРЄ офіційно оскаржили. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/ua/n149487-ukrayinska-delegaciya-oficiyno-oskarjyla-povnovajennya-rosiyan-u-parie.html

Ракурс

Повноваження делегації Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно оскаржені.

Повноваження росіян оскаржили 25 січня під час відкриття зимової сесії з ініціативи України. Ініціативу підтримала достатня кількість делегатів ПАРЄ — 38 із 30 необхідних. Про це повідомив представник української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко у Telegram.

Є! Достатня кількість делегатів Асамблеї нас підтримали! Повноваження російської делегації офіційно оскаржені! — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що далі це питання направлять у моніторинговий комітет, де підготовлять відповідь. Також документ буде направлено в процедурний комітет. Після цього підготовлені доповідь та думка винесуть на розгляд ПАРЄ для остаточного рішення. Гончаренко додав, що питання про повноваження російської делегації буде розглянуте на засіданні ПАРЄ у четвер, 28 січня.

Також у ПАРЄ відреагували на жорстоке придушення протестів. Зокрема, доповідачка Асамблеї щодо політичних ув’язнених в Росії ісландка Сунна Еварсдоттір і доповідач щодо отруєння Навального француз Жак Мер заявили, що зроблять «всі необхідні юридичні висновки».

Я глибоко стурбований ситуацією в Росії. Десятки тисяч громадян зібралися в багатьох містах, щоб мирно протестувати проти арешту Алексєя Навального в минулу неділю, 17 січня. Кілька сотень з них були затримані поліцією, іноді дуже жорстоко, про що свідчать відеодокази, — йдеться в заяві Жака Мера, яка опублікована на сайті ПАРЄ.



А Еварсдоттір назвала дії влади РФ несумісними з повагою до демократичного плюралізму та основних політичних свобод.

Нагадаємо, 25 січня українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи під час відкриття сесії планувала оскаржити повноваження делегації Росії. Допомогти українцям у цьому обіцяли парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії.