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Ракурс
«Кнопкодавів» у Раді тимчасово відсторонюватимуть від засідань. Фото: Українська правда

«Кнопкодавів» у Раді відсторонюватимуть від засідань — нардеп

25 січ 2021, 11:56
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У Верховній Раді для боротьби з «кнопкодавством» відключать вільні слоти та хочуть тимчасово відсторонювати порушників.

Про підсумки наради голів фракцій у спікера Ради Дмитра Разумкова у понеділок, 25 січня повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, спікер Верховної Ради підкреслив, що для боротьби з «кнопкодавством»:


  • усі вільні слоти відключені;
  • всі картки депутатів прив’язуються до конкретного місця розміщення депутатів;
  • в залі встановлять додаткові чотири камери;
  • власником відео з залу стає Рада, а не Управління державної охорони України;
  • є пропозиція внести зміни в закон і усувати «кнопкодавів» на кілька тижнів;
  • вирішується питання, як з мінімальними вкладеннями перейти на систему «Рада-4».

Всі фракції й групи підтримали. Можливо, ми станемо найближчим часом свідками справжнього викорінення «піаністів» у парламенті, — написав Железняк.

Нагадаємо, відповідальність за кнопкодавство Рада планувала посилити ще з грудня.

Джерело: Ракурс


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