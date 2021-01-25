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«Кнопкодавів» у Раді тимчасово відсторонюватимуть від засідань. Фото: Українська правда
«Кнопкодавів» у Раді відсторонюватимуть від засідань — нардепhttps://racurs.ua/ua/n149479-knopkodaviv-u-radi-vidstoronuvatymut-vid-zasidan-nardep.htmlРакурс
У Верховній Раді для боротьби з «кнопкодавством» відключать вільні слоти та хочуть тимчасово відсторонювати порушників.
Про підсумки наради голів фракцій у спікера Ради Дмитра Разумкова у понеділок, 25 січня повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За його словами, спікер Верховної Ради підкреслив, що для боротьби з «кнопкодавством»:
- усі вільні слоти відключені;
- всі картки депутатів прив’язуються до конкретного місця розміщення депутатів;
- в залі встановлять додаткові чотири камери;
- власником відео з залу стає Рада, а не Управління державної охорони України;
- є пропозиція внести зміни в закон і усувати «кнопкодавів» на кілька тижнів;
- вирішується питання, як з мінімальними вкладеннями перейти на систему «Рада-4».
Всі фракції й групи підтримали. Можливо, ми станемо найближчим часом свідками справжнього викорінення «піаністів» у парламенті, — написав Железняк.
Нагадаємо, відповідальність за кнопкодавство Рада планувала посилити ще з грудня.
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