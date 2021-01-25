«Кнопкодавів» у Раді тимчасово відсторонюватимуть від засідань. Фото: Українська правда

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У Верховній Раді для боротьби з «кнопкодавством» відключать вільні слоти та хочуть тимчасово відсторонювати порушників.

Про підсумки наради голів фракцій у спікера Ради Дмитра Разумкова у понеділок, 25 січня повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, спікер Верховної Ради підкреслив, що для боротьби з «кнопкодавством»:

усі вільні слоти відключені;

всі картки депутатів прив’язуються до конкретного місця розміщення депутатів;

в залі встановлять додаткові чотири камери;

власником відео з залу стає Рада, а не Управління державної охорони України;

є пропозиція внести зміни в закон і усувати «кнопкодавів» на кілька тижнів;

вирішується питання, як з мінімальними вкладеннями перейти на систему «Рада-4».

Всі фракції й групи підтримали. Можливо, ми станемо найближчим часом свідками справжнього викорінення «піаністів» у парламенті, — написав Железняк.

Нагадаємо, відповідальність за кнопкодавство Рада планувала посилити ще з грудня.