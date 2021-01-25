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«Кнопкодавов» в Раде будут временно отстранять от заседаний. Фото: Украинская правда
«Кнопкодавов» в Раде будут отстранять от заседаний — нардепhttps://racurs.ua/n149479-knopkodavov-v-rade-budut-vremenno-otstranyat-ot-zasedaniy-nardep.htmlРакурс
В Верховной Раде для борьбы с «кнопкодавством» отключат свободные слоты и хотят временно отстранять нарушителей.
Про итоги совещания глав фракций у спикера Рады Дмитрия Разумкова в понедельник, 25 января сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
По его словам, спикер Верховной Рады подчеркнул, что для борьбы с «кнопкодавством»:
- все свободные слоты отключены;
- все карточки депутатов привязываются к конкретному месту размещения депутатов;
- в зале установят дополнительные четыре камеры;
- собственником видео из зала становится Рада, а не Управление государственной охраны Украины;
- есть предложение внести изменения в закон и отстранять «кнопкодавов» на несколько недель;
- решается вопрос, как с минимальными вложениями перейти на систему «Рада-4».
Все фракции и группы поддержали. Возможно, мы станем в ближайшее время свидетелями настоящего искоренения «пианистов» в парламенте, — написал Железняк.
Напомним, ответственность за кнопкодавство Рада планировала усилить еще с декабря.
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