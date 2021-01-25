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«Кнопкодавов» в Раде будут временно отстранять от заседаний. Фото: Украинская правда

«Кнопкодавов» в Раде будут отстранять от заседаний — нардеп

25 янв 2021, 11:56
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В Верховной Раде для борьбы с «кнопкодавством» отключат свободные слоты и хотят временно отстранять нарушителей.

Про итоги совещания глав фракций у спикера Рады Дмитрия Разумкова в понедельник, 25 января сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

По его словам, спикер Верховной Рады подчеркнул, что для борьбы с «кнопкодавством»:


  • все свободные слоты отключены;
  • все карточки депутатов привязываются к конкретному месту размещения депутатов;
  • в зале установят дополнительные четыре камеры;
  • собственником видео из зала становится Рада, а не Управление государственной охраны Украины;
  • есть предложение внести изменения в закон и отстранять «кнопкодавов» на несколько недель;
  • решается вопрос, как с минимальными вложениями перейти на систему «Рада-4».

Все фракции и группы поддержали. Возможно, мы станем в ближайшее время свидетелями настоящего искоренения «пианистов» в парламенте, — написал Железняк.

Напомним, ответственность за кнопкодавство Рада планировала усилить еще с декабря.

Источник: Ракурс


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