Полномочия россиян в ПАСЕ официально оспорили. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/n149487-ukrainskaya-delegaciya-oficialno-osporila-polnomochiya-rossiyan-v-pase.html

Ракурс

Полномочия делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы официально оспорены.

Полномочия россиян обжаловали 25 января во время открытия зимней сессии по инициативе Украины. Инициативу поддержало достаточное количество делегатов ПАСЕ — 38 из 30 необходимых. Об этом сообщил представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram.

Есть! Достаточное количество делегатов Ассамблеи нас поддержали! Полномочия российской делегации официально оспорены! — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальше этот вопрос направят в мониторинговый комитет, где подготовят ответ. Также документ будет направлен в процедурный комитет. После этого подготовленные доклад и мнение вынесут на рассмотрение ПАСЕ для окончательного решения. Гончаренко добавил, что вопрос о полномочиях российской делегации будет рассмотрен на заседании ПАСЕ в четверг, 28 января.

Также в ПАСЕ отреагировали на жестокое подавление протестов. В частности, докладчица Ассамблеи по политическим заключенным в России исландка Сунна Эварсдоттир и докладчик по отравлению Навального француз Жак Мер заявили, что сделают «все необходимые юридические выводы».

Я глубоко обеспокоен ситуацией в России. Десятки тысяч граждан собрались во многих городах, чтобы мирно протестовать против ареста Алексея Навального в минувшее воскресенье, 17 января. Несколько сотен из них были задержаны полицией, иногда очень жестоко, о чем свидетельствуют видеодоказательства, — говорится в заявлении Жака Мера, которое опубликовано на сайте ПАСЕ.



А Эварсдоттир назвала действия властей РФ несовместимыми с уважением к демократическому плюрализму и основным политическим свободам.

Напомним, 25 января украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы во время открытия сессии планировала оспорить полномочия делегации России. Помочь украинцам в этом обещали парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии.