Полномочия России в ПАСЕ хочет оспорить Украина. Фото: Слово і діло

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Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы во время открытия сессии, которая состоится 25 января, планирует оспорить полномочия делегации России.

В Страсбург украинская делегация прибыла полным составом. Когда произойдет формальное утверждение полномочий национальных делегаций, украинские депутаты планируют инициировать процедуру обжалования полномочий российской делегации. В этом представителей Украины поддержат парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии. Об этом заявила глава украинской делегации, народный депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева, сообщает DW.

Отмечается, что парламент ПАСЕ предусматривает, что обжаловать полномочия какой-то делегации можно на основании процедурных проблем или важных для этого оснований. Например, таким основанием считается нарушение ст. 5 устава Совета Европы, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и обеспечивать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Если инициативу украинской делегации поддержат, то ее дальше рассмотрит мониторинговый или регламентный комитет ПАСЕ. В своей резолюции комитет может рекомендовать ассамблее подтвердить полномочия, не подтвердить их или подтвердить с ограничениями.

Напомним, в январе Россия требовала рассмотреть в Парламентской ассамблее Совета Европы языковой вопрос в Украине, однако предложение страны-агрессора было отвергнуто.