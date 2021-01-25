Повноваження Росії в ПАРЄ хоче оскаржити Україна. Фото: Слово і діло

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Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи під час відкриття сесії, яка відбудеться 25 січня, планує оскаржити повноваження делегації Росії.

До Страсбурга українська делегація прибула повним складом. Коли відбудеться формальне затвердження повноважень національних делегацій, українські депутати планують ініціювати процедуру оскарження повноважень російської делегації. У цьому представників України підтримають парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії. Про це заявила голова української делегації, народний депутат від «Слуги народу» Марія Мезенцева, повідомляє DW.

Зазначається, що парламент ПАРЄ передбачає, що оскаржити повноваження якоїсь делегації можна на підставі процедурних проблем або важливих для цього підстав. Наприклад, такою підставою вважається порушення ст. 5 статуту Ради Європи, у якій йдеться про те, що кожна країна-член має поважати принцип верховенства права та гарантувати всім своїм громадянам захист їхніх прав та основних свобод.

Якщо ініціативу української делегації підтримають, то її далі розгляне моніторинговий чи регламентний комітет ПАРЄ. У своїй резолюції комітет може рекомендувати асамблеї підтвердити повноваження, не підтвердити їх або підтвердити з обмеженнями.

Нагадаємо, у січні Росія вимагала розглянути в Парламентській асамблеї Ради Європи мовне питання в Україні, однак пропозицію країни-агресора було відкинуто.