Перший фотознімок «британського» коронавірусу опублікували учені

Учені сфотографували «британський» коронавірус

https://racurs.ua/ua/n149489-pershyy-fotoznimok-brytanskogo-koronavirusu-opublikuvaly-ucheni.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, з часом мутує, породжуючи нові штами. Наприкінці 2020 року у Великій Британії заявили про виявлення нового, більш небезпечного штаму цього захворювання.

Нещодавно вчені зробили перше фото цього вірусу, повідомляє прес-служба російської Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини.

Зазначається, що «британський» штам, виділений від пацієнта у грудні 2020 року, сфотографували у російському науковому центрі вірусології та біотехнологій «Вектор» в межах заходів із його вивчення.

Знімок було зроблено за допомогою трансмісійного електронного мікроскопа при збільшенні у 100 тис. разів. На ньому можна побачити вірусну частку округлої форми діаметром близько 140 нм та типові для коронавірусу колоподібні пепломери (відростки, що оточують віріон), довжиною близько 20 нм.

Нагадаємо, австрійські вчені нещодавно зробили перший 3D-знімок коронавірусу.