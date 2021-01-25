Первый фотоснимок «британского» коронавируса опубликовали ученые

Ученые сфотографировали «британский» коронавирус

https://racurs.ua/n149489-pervyy-fotosnimok-britanskogo-koronavirusa-opublikovali-uchenye.html

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Коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, со временем мутирует, порождая новые штаммы. В конце 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового, более опасного штамма этого заболевания.

Недавно ученые сделали первое фото этого вируса, сообщает пресс-служба российской Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отмечается, что «британский» штамм, выделенный от пациента в декабре 2020 года, сфотографировали в российском научном центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» в рамках мероприятий по его изучению.

Снимок был сделан с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении в 100 тыс. Раз. На нем можно увидеть вирусную частицу округлой формы диаметром около 140 нм и типичные для коронавируса кругообразные пепломеры (отростки, окружающие вирион), длиной около 20 нм.

Напомним, австрийские ученые недавно сделали первый 3D-снимок коронавируса.