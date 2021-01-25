Украинский защитник получил ранения в результате обстрела боевиков. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n149490-na-donbasse-ukrainskiy-zaschitnik-poluchil-raneniya-v-rezultate-obstrela-boevikov.html

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Война на Донбассе продолжается. 25 января, около 12.00 в районе города Золотое Луганской области один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения.

Бойца ранили в результате обстрела оккупантов, сообщила украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

Ему оказали медицинскую помощь, состояние стабильное.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела «режим тишины» и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, 21 января в районе села Гнутово в Донецкой области погиб военнослужащий ВСУ. Старший матрос Александр Отрепьев из Николаева получил смертельное ранение от пули снайпера.