Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинский защитник получил ранения в результате обстрела боевиков. Фото: ua.news
На Донбассе украинский защитник получил ранения в результате обстрела боевиковhttps://racurs.ua/n149490-na-donbasse-ukrainskiy-zaschitnik-poluchil-raneniya-v-rezultate-obstrela-boevikov.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжается. 25 января, около 12.00 в районе города Золотое Луганской области один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения.
Бойца ранили в результате обстрела оккупантов, сообщила украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.
Ему оказали медицинскую помощь, состояние стабильное.
Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела «режим тишины» и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
Напомним, 21 января в районе села Гнутово в Донецкой области погиб военнослужащий ВСУ. Старший матрос Александр Отрепьев из Николаева получил смертельное ранение от пули снайпера.
.