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Украинский защитник получил ранения в результате обстрела боевиков. Фото: ua.news

На Донбассе украинский защитник получил ранения в результате обстрела боевиков

25 янв 2021, 13:56
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Война на Донбассе продолжается. 25 января, около 12.00 в районе города Золотое Луганской области один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения.

Бойца ранили в результате обстрела оккупантов, сообщила украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

Ему оказали медицинскую помощь, состояние стабильное.


Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела «режим тишины» и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, 21 января в районе села Гнутово в Донецкой области погиб военнослужащий ВСУ. Старший матрос Александр Отрепьев из Николаева получил смертельное ранение от пули снайпера.

Источник: Ракурс


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