«Полстраны покупает одежду на международных сайтах» - снизить налог на посылки хочет Рада

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Изменить минимальный порог налогообложения при покупке товаров в международных онлайн-магазинах решили в Верховной Раде. По словам первого заместителя главы президентской фракции «Слуга народа» Александра Корниенко, народные избранники вскоре рассмотрят проект закона, который позволит украинцам покупать больше одежды и обуви за рубежом без уплаты налогов.

Это законопроект, который позволит банально увеличить допороговую стоимость международных почтовых отправлений, с помощью которых полстраны себе покупает на международных сайтах одежду, обувь и недорогую технику. То есть больше смогут люди купить без уплаты налогов, НДС, пошлины, — заявил Корниенко 25 января во время заседания согласительного совета руководителей фракций Верховной Рады.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине изменились правила налогообложения посылок из-за рубежа. Получатели-физлица начали платить налог на добавленную стоимость, если стоимость товаров в посылке превышала 100 евро. Ранее этот порог составлял 150 евро. Дополнительных платежей стало два: НДС 20% и пошлина 10%. Эти платежи получатель обязывался уплатить только с суммы, которая превышала 100 евро. То есть за посылку, содержащую товары на 140 евро (с учетом стоимости доставки) нужно было добавить 8 евро НДС и 4 евро пошлины.