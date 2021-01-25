Кипр откроет границы для туристов не позднее 1 марта. Фото:

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Кипр стал первым государством ЕС, объявившем о разрешении въезда для украинских туристов после своего полного закрытия во время второй волны эпидемии коронавируса.

Республика определила перечень из 56 стран, подпадающих под открытие границ. Это все государства Евросоюза и Европейской экономической зоны, государства из общего «зеленого списка» ЕС и низким уровнем заболеваемости, а также Украина, Россия, Беларусь, Великобритания, Израиль, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия независимо от их текущего эпидемического состояния. Об этом 25 января сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Министерство туризма Кипра.

Сейчас иностранцам можно прибывать на Кипр, но они должны пойти на двухнедельный карантин после приезда, что делает невозможным туристические поездки. Но начиная с 1 февраля Кипр должен снять эти ограничения для граждан 56 стран. Власти гарантировали, что границу для граждан Украины откроют не позднее 1 марта.

Отмечается, что цвет категории, к которой будет причислена Украина, зависит от текущей эпидемической ситуации. Сейчас же Украина попала бы в «красную» категорию, что обязывало бы туриста сдать ПЦР-тест за не позднее чем 72 часа до вылета, а затем еще один тест, по прилету. Оба теста должен был бы оплатить путешественник, но стоимость и порядок тестирования на Кипре пока не уточняется.

В случае улучшения ситуации в Украине будет отменено требование сначала второго, потом первого теста и останется выборочное тестирование за счет кипрского правительства. Сообщается, если турист подхватит COVID-19 на Кипре, то правительство этой страны оплатит лечение.

Напомним, в 2020 году правительство Кипра решило закрыть программу «золотые паспорта» в обмен на инвестиции из-за постоянной слабости и злоупотребления ею.