Карантинные правила въезда для украинцев изменили Болгария и Грузия. Фото: tvoemisto.tv

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Грузия отменяет запрет на международные регулярные авиарейсы с 1 февраля.

Теперь все новые и действующие авиакомпании могут планировать регулярные полеты из и в Грузию с определенной регулярностью, — сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он подчеркнул, что безопасность пассажиров остается главным условием перевозок.

Допуск полетов будет осуществляться с учетом всех мер безопасности и медицинских протоколов.

Также грузинские власти обсуждают варианты упрощения режима въезда в Грузию для визитеров из разных стран, в первую очередь стран ЕС, Персидского залива и Израиля, чтобы уже к лету 2021 года иметь возможность принимать всех туристов.

Вместе с тем Болгария будет требовать у всех путешественников, которые приезжают в страну, пройти ПЦР-тест на коронавирус, сообщил министр здравоохранения страны Константин Ангелов.

Таким образом в стране хотят остановить распространение более заразного варианта из Великобритании.

В последние недели в Болгарии значительно снизились новые случаи инфицирования и с 4 февраля запланировано снятие некоторых ограничений, в частности вновь должны заработать средние школы, торговые центры и тренажерные залы.

Напомним, Кипр откроет границы для туристов не позднее 1 марта — Украина в списке стран, подпадающих под открытие границ.

Вместе с тем Польша разрешила гражданам Украины не отбывать обязательный десятидневный карантин.