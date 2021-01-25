Грузия и Болгария изменили карантинные правила въезда для украинцев — стали известны подробностиhttps://racurs.ua/n149499-gruziya-i-bolgariya-izmenili-karantinnye-pravila-vezda-dlya-ukraincev-stali-izvestny-podrobnosti.htmlРакурс
Грузия отменяет запрет на международные регулярные авиарейсы с 1 февраля.
Теперь все новые и действующие авиакомпании могут планировать регулярные полеты из и в Грузию с определенной регулярностью, — сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Он подчеркнул, что безопасность пассажиров остается главным условием перевозок.
Допуск полетов будет осуществляться с учетом всех мер безопасности и медицинских протоколов.
Также грузинские власти обсуждают варианты упрощения режима въезда в Грузию для визитеров из разных стран, в первую очередь стран ЕС, Персидского залива и Израиля, чтобы уже к лету 2021 года иметь возможность принимать всех туристов.
Вместе с тем Болгария будет требовать у всех путешественников, которые приезжают в страну, пройти ПЦР-тест на коронавирус, сообщил министр здравоохранения страны Константин Ангелов.
Таким образом в стране хотят остановить распространение более заразного варианта из Великобритании.
В последние недели в Болгарии значительно снизились новые случаи инфицирования и с 4 февраля запланировано снятие некоторых ограничений, в частности вновь должны заработать средние школы, торговые центры и тренажерные залы.
Напомним, Кипр откроет границы для туристов не позднее 1 марта — Украина в списке стран, подпадающих под открытие границ.
Вместе с тем Польша разрешила гражданам Украины не отбывать обязательный десятидневный карантин.