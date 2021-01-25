Путин. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n149500-putin-vpervye-prokommentiroval-rassledovanie-o-svoem-dvorce.html

Ракурс

Владимир Путин, президент Российской Федерации, впервые прокомментировал фильм Алексея Навального, в котором оппозиционер утверждает, что Путину принадлежит огромный дворец под Геленджиком.

Российский президент заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании Навального, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье. Об этом он рассказал во время видеоконференции со студентами, передает Meduza.

По мнению Путина, вся информация, приведенная в расследовании Навального о его «дворце» — компиляция и монтаж.

Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще, — сказал президент РФ.

Также он подтвердил, что знает некоторых людей, которые упоминаются в расследовании. По его словам, некоторые из них действительно его приятели, бывшие коллеги, дальние родственники и знакомые.

Президент России сравнил митинги в поддержку Алексея Навального со штурмом Капитолия в США, Октябрьской революцией и 1990-ми годами.

В истории нашей страны мы сталкивались с ситуациями, когда все выходило за рамки закона и приводило к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те, которые к этому не имели никакого отношения. Так было после Первой мировой войны, в результате Октябрьской революции. Или в 1990-е годы, когда все было, казалось бы, так плохо, что хуже не будет. Все можно делать. Но не выходя за рамки закона. Ну вот смотрите, что в Штатах произошло. Толпа захватила парламент, — рассказал Путин.



В то же время на российском телевиденьи пропагандист Путина Дмитрий Киселев посвятил более 40 минут «дворцу» из расследования, и заявил, что президенту РФ некогда курить кальян, а туалетными ершиками он не увлекается. В то же время автора расследования о дворце Киселев назвал «пустым местом, политиком на уровне ершика», который может «нести лишь развал и нищету». Он также добавил, что оппозиционер «втягивает в политику детей, как политический педофил».

Напомним, ранее мы сообщали, что «дворец Путина», который стал предметом для расследования Алексея Навального, было впервые показано на YouTube. Расследование оппозиционного политика уже собрало более 55 млн просмотров.