Во время акции протеста на Одесчине, фото: 048.ua

https://racurs.ua/n149501-moryaki-perekryli-trassu-odessa-kiev-protestuya-protiv-korrupcii-foto-video.html

Ракурс

В Одесской области моряки в районе села Дачное сегодня, 25 января, около полудня перекрыли движение по трассе Одесса-Киев.

Митингующие выступали против коррупции в сфере дипломирования моряков, сообщает издание «Думская».

Вместе с моряками в митинге участвовали также работники портфлота, которые выступают против массовых увольнений.

Всего около 200 человек ходили по пешеходному переходу возле поста полиции «Дачное», скандируя «Нет коррупции!» и «Мафию долой!». Полиция для транспорта организовала объезд через весовой комплекс.

Впоследствии митингующие разблокировали дорогу и отправились к Одесской облгосадминистрации, где акция продолжилась.

Утром активисты также пикетировали админздание одесского Сервисного центра госпредприятия «Морричсервис».

Напомним, в Украине недавно прошли несколько акций протеста против цен на коммунальные услуги, участники которых перекрывали дороги.