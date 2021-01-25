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Ракурс
Во время акции протеста на Одесчине, фото: 048.ua

Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев, протестуя против коррупции (ФОТО, ВИДЕО)

25 янв 2021, 15:51
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В Одесской области моряки в районе села Дачное сегодня, 25 января, около полудня перекрыли движение по трассе Одесса-Киев.

Митингующие выступали против коррупции в сфере дипломирования моряков, сообщает издание «Думская».

Вместе с моряками в митинге участвовали также работники портфлота, которые выступают против массовых увольнений.

Всего около 200 человек ходили по пешеходному переходу возле поста полиции «Дачное», скандируя «Нет коррупции!» и «Мафию долой!». Полиция для транспорта организовала объезд через весовой комплекс.

Впоследствии митингующие разблокировали дорогу и отправились к Одесской облгосадминистрации, где акция продолжилась.

Утром активисты также пикетировали админздание одесского Сервисного центра госпредприятия «Морричсервис».

Во время акции протеста на Одесчине, фото: 048.ua

Во время акции протеста на Одесчине, фото: 048.ua

Во время акции протеста на Одесчине, фото: «Думская»

Во время акции протеста на Одесчине, фото: «Думская»

Во время акции протеста на Одесчине, фото: «Думская»


Напомним, в Украине недавно прошли несколько акций протеста против цен на коммунальные услуги, участники которых перекрывали дороги.

Источник: Ракурс


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