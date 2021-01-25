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П'яний українець у Польщі на авто зніс дев'ять могил на кладовищі. Фото: Facebook
П’яний українець у Польщі на авто зніс дев’ять могил на кладовищі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n149511-p-yanyy-ukrayinec-u-polschi-na-avto-znis-dev-yat-mogyl-na-kladovyschi-foto.htmlРакурс
У Польщі п’яний громадянин України влетів в огорожу цвинтаря і зніс дев’ять надгробків.
У місті Вронкі 21-річний водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням, повідомляє поліція Шамотульского повіту.
Тест на алкоголь показав, що українець за кермом був нетверезий. В його організмі виявили 1,2 проміле алкоголю.
Хлопця затримали, а машину конфіскували. Місцева поліція займається розслідуванням справи.
Нагадаємо, Польща дозволила громадянам України не відбувати обов’язковий десятиденний карантин.
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