Білл Гейтс. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n149512-zlyakalysya-chipuvannya-mayje-polovyna-ukrayinciv-ne-gotovi-pryschepluvatysya-vid-koronavirusu.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні досі не розпочалася, але майже половина українців бояться прищеплюватися від інфекції. Натомість більшість опитаних (63%) все ж вважає, що вакцинація від коронавірусу потрібна.

Робити щеплення від коронавірусу готові 40% українців. При цьому, тих, хто не готовий, більше — їх 47%, ще 13% українців не визначилися. Про це свідчать результати опитування, проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень.

Такий рівень страху українців перед вакцинацією повʼязаний як з побоюванням того, що вакцина буде дорого коштувати (51% не готові за неї платити), так і з її дією (50% побоюються побічних ефектів, 43% — небезпечності через швидкість розробки, 22% — недотримання умов перевезення), зауважують соціологи.





Ще 10% українців побоюються щеплення через конспірологічні теорії — вважають, що під вакцинуванням може бути прихована «чипізація» населення, яку нібито очолює Білл Гейтс, засновник компанії Microsoft. Серед найбільш поширених теорій називають три — про те, що епідемія є «результатом невдалих біологічних експериментів», що епідемія — це «диверсія з боку США або Китаю», що епідемія «вигадана для перерозподілу капіталу у світі».

Найбільше українці довіряють вакцинам, виготовленим у США, Бельгії та Великій Британії. Натомість 18% опитаних взагалі не довіряють жодним виробникам вакцин, а понад 7% — не знають про вакцини. Росії довіряють лише 12% опитаних, а Китаю 6%.

Дослідження проводилося на замовлення Лабораторії журналістики суспільного інтересу за підтримки міжнародного фонду «Відродження». Опитування проводили фахівці Харківського інституту соцдосліджень методом CAPI. Було опитано 1 тис. 500 респондентів за допомогою випадкової вибірки у всіх регіонах України, крім окупованих.