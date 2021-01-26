Коронавірус в Україні. Фото: Конкурент

https://racurs.ua/ua/n149532-na-koronavirus-perehvorily-30-ukrayinciv-zmi.html

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Статистика коронавірусу в Україні не відповідає реальності, впевнений сімейний лікар зі Львова Тарас Жиравецький.

Варто множити цю цифру на п’ять, тоді отримаємо реальну кількість хворих, як і в тих країнах, де робиться багато тестів, — переконує лікар, пише «BBC Україна».

За його словами, дуже часто тест робить один член родини, а хворіють усі. Також бувають випадки, коли родина хворіє у легкій формі без жодного тесту.

Попри новорічно-різдвяні святкування, з 25 грудня не відбулося різкого збільшення госпіталізацій.

Якщо в грудні доходило до 3 тис. госпіталізацій в день, то зараз госпіталізують близько 2 тис. хворих.

Мої колеги зі стаціонарів кажуть, що поступово кількість вільних місць збільшується, — додає лікар.

За словами Жиравецького, розповсюдження вірусу сповільнюється — за його спостереженнями перехворіло приблизно 30% населення.

Масового тестування на антитіла в Україні не проводять, тому цю цифру формально підтвердити складно.

Раніше вчені припускали, що для колективного імунітету мають перехворіти та одночасно мати антитіла 60−70% людей в популяції.

Водночас лікар переконаний, що про кінець пандемії говорити ще рано, бо кількість госпіталізацій не зменшилася до 100−200 випадків.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні досі не розпочалася, але майже половина українців бояться прищеплюватися від інфекції.