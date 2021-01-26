Передати газорозподільчі мережі місцевій владі хоче Кабмін. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n149531-peredaty-gazorozpodilchi-mereji-misceviy-vladi-hoche-kabmin.html

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Законопроект про можливість передачі газорозподільчих мереж органам місцевого самоврядування планує ініціювати Кабінет міністрів України.

Розгляд документу урядовці ініціюють разом із парламентським комітетом. Штрафи чи пеня за невчасно сплачені газ, тепло за січень застосовуватися не будуть. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

А 26 січня з трибуни Верховної Ради він заявив, що тариф на тепло і гарячу воду в Україні до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть. Про це досягнуто взаєморозуміння з місцевою владою. Штрафи або пеню людям нараховувати за прострочення не будуть.

Раніше стало відомо, що урядовці розробляють проект закону про «укрупнення газзбутів». Шмигаль упевнений, що такий механізм дасть змогу зняти питання захмарних платежів за розподіл газу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підготував програму з восьми кроків для зменшення вартості комунальних тарифів. В уряді вважають, що для того, щоб ринок газу запрацював повною мірою, потрібно сформувати чесні правила та запустити на ньому повноцінну конкуренцію.