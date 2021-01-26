«Слугам народу» порадили, як коментувати санкції проти Дубінського. Фото: Канал 24

https://racurs.ua/ua/n149529-slugam-narodu-poradyly-yak-komentuvaty-sankciyi-proty-dubinskogo.html

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Народним депутатам від «Слуги народу» роздали тези, як коментувати скандал навколо введення санкцій проти їхнього однопартійця Олександра Дубінського.

Обранцям радять говорити про те, що Україна у жодному випадку не втручається у вибори в інших країнах. Також «слуги» повинні говорити про те, що стратегічне партнерство з США — важливе і не може бути переглянуте через «особистісну проблему». Про це 26 січня повідомляє «Бабель», який отримав у розпорядження відповідний документ.

Парламентарям у питанні санкцій проти однопартійця радять зводити це питання до рівня особистостей і не ототожнювати дії нардепа з діями усієї фракції чи партії «Слуга народу».

Прогнозувати, яким буде загальне рішення фракції з приводу Дубінського, справа невдячна. Але, що точно можна сказати, особисті справи будь-якого з народних депутатів не можуть ототожнюватись з діяльністю всієї фракції або підміняти діяльність фракції. «Слуга народу» буде виконувати передвиборчу програму партії і президента незалежно від того, чим закінчиться історія з Дубінським, — йдеться в тезах.

Також у документі йдеться про те, що фракція СН наразі немає рішення щодо Дубінського. А сам політик, який потрапив під санкції, прагне довести свою невинуватість юридичним шляхом. У політсилі вважають, що спершу потрібно дочекатися юридичних висновків, щоб приймати рішення.

Що стосується нардепа Андрія Деркача, якого у США називають російським агентом, то «слугам» радять казати, що його діяльність має перебувати у компетенції спецслужб.

Нагадаємо, нардеп від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський відмовився від пропозиції президента Володимира Зеленського добровільно піти з фракції через санкції, які були накладені на Дубінського Сполученими Штатами Америки.