«Слугам народа» посоветовали, как комментировать санкции против Дубинского. Фото: Канал 24

https://racurs.ua/n149529-slugam-naroda-posovetovali-kak-kommentirovat-sankcii-protiv-dubinskogo.html

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Народным депутатам от «Слуги народа» раздали тезисы, как комментировать скандал вокруг введения санкций против их однопартийца Александра Дубинского.

Избранникам советуют говорить о том, что Украина ни в коем случае не вмешивается в выборы в других странах. Также «слуги» должны говорить о том, что стратегическое партнерство с США — важное и не может быть пересмотрено из-за «личностной проблемы». Об этом 26 января сообщает «Бабель», получивший в распоряжение соответствующий документ.

Парламентариям в вопросе санкций против однопартийца советуют сводить этот вопрос до уровня личностей и не отождествлять действия нардепа с действиями всей фракции или партии «Слуга народа».

Прогнозировать, каким будет общее решение фракции по поводу Дубинского, дело неблагодарное. Но, что точно можно сказать, личные дела любого из народных депутатов не могут отождествляться с деятельностью всей фракции или подменять деятельность фракции. «Слуга народа» будет выполнять предвыборную программу партии и президента независимо от того, чем закончится история с Дубинским, — говорится в тезисах.

Также в документе говорится о том, что фракция СН пока не имеет решения по Дубинскому. А сам политик, попавший под санкции, стремится доказать свою невиновность юридическим путем. В политсиле считают, что сперва нужно дождаться юридических выводов, чтобы принимать решения.

Что касается нардепа Андрея Деркача, которого в США называют российским агентом, то «слугам» советуют говорить, что его деятельность должна находиться в компетенции спецслужб.

Напомним, нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский отказался от предложения президента Владимира Зеленского добровольно уйти из фракции из-за санкций, которые были наложены на Дубинского Соединенными Штатами Америки.