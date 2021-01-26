«Голос» сменил руководство фракции в Раде

https://racurs.ua/n149530-golos-smenil-rukovodstvo-frakcii-v-rade.html

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«Голос» сменил руководство фракции в Верховной Раде. Об этом 26 января сообщил глава украинского парламента Дмитрий Разумков после открытия пленарного заседания.

Согласно ст. 60 Регламента работы Рады, а также в соответствии с протоколом собрания депутатской фракции партии «Голос» от 28 декабря сообщаю об избрании руководителем фракции нардепа Ярослава Железняка, а заместителем председателя фракции — нардепа Романа Костенко, — заявил председатель.



Разумков перед этим открыл первое в 2021 году заседание парламента, на которое пришел 251 народный депутат.

Напомним, до сих пор фракцию партии «Голос» в Раде возглавлял Сергей Рахманин, а Железняк был его заместителем. 28 декабря фракция приняла решение о ротации, удовлетворив заявление Рахманина.