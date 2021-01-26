Женщина умерла после домашних родов в Ровно с доулой – детали. Фото: Чарівне

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Ракурс

В Ровно роженица умерла от кровопотери. Женщина родила мальчика весом 4,5 кг, он чувствует себя хорошо.

В течение беременности женщина не обращалась к врачам и не состояла на медицинском учете, сообщают в пресс-службе полиции Ровенской области.

Оказалось, что женщина, которая уже имеет ребенка, решила второго родить дома. Она заранее договорилась с так называемой «духовной акушеркой». Родив мальчика, женщина потеряла сознание, и родственники вызвали бригаду скорой.

Роженицу в тяжелом состоянии доставили в городской родильный дом на улице Медицинской, но, к сожалению, не удалось спасти.

Причина смерти пациентки — острая массивная акушерская кровопотеря, рассказала Светлана Муравская, главный врач родильного дома.

Роженица больше трех часов после рождения ребенка истекала кровью, а «духовная акушерка» не принимала никаких мер. Медики около часа боролись за ее жизнь.

В полиции по факту смерти роженицы возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 с дополнительной пометкой «несчастный случай».

Напомним, в Ужгороде женщина родила четверню — трех мальчиков и девочку.