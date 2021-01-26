Жінка померла після домашніх пологів у Рівному. Фото: ЧаРівне

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У Рівному породілля померла від крововтрати. Жінка народила хлопчика вагою 4,5 кг, він почувається добре.

Протягом вагітності жінка не зверталася до лікарів та не перебувала на медичному обліку, повідомляють у прес-службі поліції Рівненської області.

Виявилося, що жінка, яка вже має дитину, вирішила другу народити вдома.

Вона заздалегідь домовилася із так званою «духовною акушеркою». Народивши хлопчика, жінка знепритомніла, тож родичі викликали бригаду швидкої.

Породіллю у важкому стані доправили швидкою до міського пологового будинку на вулиці Медичній, але, на жаль, не вдалося врятувати.

Причина смерті пацієнтки — гостра масивна акушерська крововтрата, розповіла Світлана Муравська, головна лікарка пологового будинку.

Породілля понад три години після народження дитини стікала кров’ю, а «духовна акушерка» не вживала жодних заходів. Медики близько години боролися за її життя.

У поліції за фактом смерті породіллі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 з додатковою позначкою «нещасний випадок».

Нагадаємо, в Ужгороді жінка народила четвірню — трьох хлопчиків та дівчинку.